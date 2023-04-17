Приемная кампания началась в московских школах искусств

В столичных школах искусств началась приемная кампания. В течение двух месяцев учеников будут набирать на самые разные направления, в том числе на музыкальное, театральное, хореографическое и художественное.

Предпрофессиональные программы нацелены на подготовку одаренных детей к творческой карьере, а общеразвивающие ориентированы на эстетическое воспитание более широкого круга как юных, так и взрослых участников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.