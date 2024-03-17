Образовательный комплекс появится в поселении Марушкинском в Москве

В поселении Марушкинском в ТиНАО планируют построить крупный образовательный комплекс. Он будет включать в себя детский сад на 350 мест и школу на 1 275 учащихся. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Возведение социальных объектов возьмет на себя инвестор, который будет строить в этом районе жилищный комплекс. Дома и школу планируют возводить одновременно. Новый ЖК с необходимой социальной инфраструктурой появится вблизи станции Санино МЦД-4.

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