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17 марта, 09:45

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Образовательный комплекс появится в поселении Марушкинском в Москве

Образовательный комплекс появится в поселении Марушкинском в Москве

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В поселении Марушкинском в ТиНАО планируют построить крупный образовательный комплекс. Он будет включать в себя детский сад на 350 мест и школу на 1 275 учащихся. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Возведение социальных объектов возьмет на себя инвестор, который будет строить в этом районе жилищный комплекс. Дома и школу планируют возводить одновременно. Новый ЖК с необходимой социальной инфраструктурой появится вблизи станции Санино МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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