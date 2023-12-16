Московские школьники завоевали около 27 тыс наград за 2023 год

Юные московские музыканты завоевали около 27 тысяч наград за 2023 год. Школьники выступали на концертах по всему миру и стали лауреатами многих престижных конкурсов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

Узнать мир искусства и почувствовать себя настоящим артистом может любой ребенок – в столице работает больше сотни творческих объектов. Подробнее о том, чем занимаются школьники, – в эфире телеканала Москва 24.