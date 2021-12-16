Московским школам рекомендовали начать зимние каникулы с 27 декабря

Каникулы в московских школах могут начаться раньше запланированного. Такие рекомендации дали в департаменте образования столицы.

Некоторые родители сообщают, что им уже разрешили уйти на каникулы с 27 декабря. По их словам, это сделано из-за непростой обстановки с пандемией.

Эксперты утверждают, что любые карантинные мероприятия снижают риск заражения в коллективах.

Также о продлении каникул заявили во многих крупных городах. С 27 декабря на отдых отправятся школьники Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, а с 26 декабря – в Ставрополье. Раньше всех каникулы начнутся в Санкт-Петербурге – 25 декабря.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.