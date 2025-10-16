Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 21:15

Общество

Рособрнадзор опубликовал графики проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал графики проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Новости социального блока Москвы

Россияне стали покупать осенние поделки в школу в интернете

Родители столичных школьников смогут узнать о выездных мероприятиях в МЭШ

Мастер-классы по аддитивным технологиям и робототехнике проведут в московском колледже

Московские школьники смогут попробовать себя в 150 профессиях на Дне открытых дверей

Более 250 мастер-классов проведут для школьников в московских колледжах 18 октября

Психологическое состояние подростков стали проверять в школах России

День открытых дверей пройдет в 48 колледжах Москвы 18 октября

Вредные перекусы предложили убрать из меню школ Подмосковья

Рособрнадзор опубликовал графики проведения итоговых экзаменов в конце учебного года. Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 20 марта, а основной для большинства выпускников по всей стране начнется 1 июня. Предусмотрена третья дополнительная попытка – с 4 по 25 сентября.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода. Досрочный начнется 21 апреля, основной – с 2 июня и дополнительный – с 3 сентября. По результатам этих экзаменов учащиеся смогут поступить колледжи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика