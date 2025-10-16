Рособрнадзор опубликовал графики проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Рособрнадзор опубликовал графики проведения итоговых экзаменов в конце учебного года. Досрочный период сдачи ЕГЭ планируется с 20 марта, а основной для большинства выпускников по всей стране начнется 1 июня. Предусмотрена третья дополнительная попытка – с 4 по 25 сентября.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода. Досрочный начнется 21 апреля, основной – с 2 июня и дополнительный – с 3 сентября. По результатам этих экзаменов учащиеся смогут поступить колледжи.

