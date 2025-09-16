Форма поиска по сайту

Новости

16 сентября, 10:30

Общество

Анастасия Ракова объявила о старте осенних научных программ для школьников

В Москве стартуют осенние научные программы для школьников, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почти две тысячи ребят смогут принять участие в фестивалях, викторинах и научно-популярных квестах. Участников также ждут собственные исследования, работа на современном оборудовании в лабораториях ведущих вузов и создание проектов под руководством молодых ученых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

