16 сентября, 10:30Общество
Анастасия Ракова объявила о старте осенних научных программ для школьников
В Москве стартуют осенние научные программы для школьников, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Почти две тысячи ребят смогут принять участие в фестивалях, викторинах и научно-популярных квестах. Участников также ждут собственные исследования, работа на современном оборудовании в лабораториях ведущих вузов и создание проектов под руководством молодых ученых.
