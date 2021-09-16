Документы дошкольников и учеников полностью переведут в электронный формат в Москве

Документы первоклассников и дошкольников в Москве полностью переводят в электронный формат. Это значит, что родителям больше не придется носить бумажные справки, ксерокопии и тратить время на их сборы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Доступ к данным будет только у администрации образовательных учреждений и классных руководителей. Информация надежно защищена, подчеркнули в мэрии.

Документы детей, которые уже зачислены в детские сады и школы, переведут в электронный формат в течение года. При смене образовательного учреждения личное дело будут передавать автоматически, освободив время родителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.