Документы дошкольников и первоклассников Москвы полностью переведут в электронный формат

Личные дела детей, поступающих в детские сады и школы, полностью переведут в электронный формат. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

При этом, в случае перехода ребенка из одной школы в другую, электронное личное дело автоматически передадут в новое образовательное учреждение. В базе будет храниться информация об ученике и его родителях. Больше не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии разных документов.

Доступ к данным будет только у администрации школы и классного руководителя. Систему разработали столичный департамент образования и науки совместно с департаментом информационных технологий, она соответствует всем требованиям о защите информации и персональных данных.

Для детей, которые уже ходят в детские сады или учатся в школе, перевод личных дел в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.