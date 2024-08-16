Новости часа: восемь объектов образования ввели в ТиНАО с января 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО с января 2024 года ввели в эксплуатацию восемь объектов образования. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Количество нарушений правил парковки у аэропорта Внуково снизилось на 31% c января по июль 2024 года, сообщили в столичном Дептрансе.

Более 700 цветочных зон простоят на фестивальных площадках в Москве до холодов, заявили в пресс-службе "Московских сезонов".