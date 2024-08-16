Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

16 августа, 18:15

Город

Новости часа: восемь объектов образования ввели в ТиНАО с января 2024 года

Новости часа: восемь объектов образования ввели в ТиНАО с января 2024 года

Новости часа: число центров московского долголетия увеличилось до 134

Российские школьники победили в первой международной олимпиаде по ИИ

Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

"Это Москва. Социальный блок": научный центр

В вузах РФ изменятся условия зачисления победителей и призеров олимпиад

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО с января 2024 года ввели в эксплуатацию восемь объектов образования. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Количество нарушений правил парковки у аэропорта Внуково снизилось на 31% c января по июль 2024 года, сообщили в столичном Дептрансе.

Более 700 цветочных зон простоят на фестивальных площадках в Москве до холодов, заявили в пресс-службе "Московских сезонов".

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