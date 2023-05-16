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Общество

В Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

В Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

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В Москве запустили программу психологической подготовки школьников перед ЕГЭ. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Известные психологи прочтут лекции, которые смогут помочь выпускникам правильно настроиться на сложный жизненный период. Такой выход на финишную прямую перед госэкзаменами логично завершит новую систему подготовки к ЕГЭ, на которую в этом году перешли школьники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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