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16 апреля, 07:30

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В московских школах искусств стартовала приемная кампания

В московских школах искусств стартовала приемная кампания

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В московских детских школах искусств стартовала приемная кампания. Для подростков открыты десятки программ по музыкальным, изобразительным, театральным и хореографическим направлениям.

Также предлагаются предпрофессиональные программы, которые помогут детям подготовиться к творческой карьере. Занятия будут занимать до 14 часов в неделю, также предусматривается самостоятельная работа дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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