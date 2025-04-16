В московских школах искусств стартовала приемная кампания

В московских детских школах искусств стартовала приемная кампания. Для подростков открыты десятки программ по музыкальным, изобразительным, театральным и хореографическим направлениям.

Также предлагаются предпрофессиональные программы, которые помогут детям подготовиться к творческой карьере. Занятия будут занимать до 14 часов в неделю, также предусматривается самостоятельная работа дома.

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