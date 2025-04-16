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16 апреля, 08:30

Общество

Минпросвещения РФ утвердило нормативы на выполнение домашнего задания в начальной школе

Минпросвещения РФ утвердило нормативы на выполнение домашнего задания в начальной школе

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Минпросвещения РФ утвердило новые нормативы для времени выполнения домашнего задания в начальной школе. Первоклассникам на ее выполнение отведено не больше часа. Во втором и третьем классах время на задания может увеличиться до полутора часов, а в четвертом классе – до двух часов.

Также контрольные и проверочные работы не должны занимать больше 10% от всех уроков. Новые нормы начнут действовать со следующего учебного года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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