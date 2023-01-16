В российских школах появится курс по игре в лапту

Курс лапты для российских школьников разработали в Минпросвещения. Создавала его федерация русской лапты. О возрождении старинной игры в школах и секциях заявили на Всероссийском форуме школьных спортклубов в Казани осенью 2022 года.

Лапта – командная игра с мячом и битой. Ее часто сравнивают с бейсболом и крикетом. На данный момент в нее играют в 50 российских регионах, в том числе в школах и детских лагерях. В будущем особое внимание лапте планируют уделить и в школьных спортклубах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.