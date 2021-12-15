В московских школах сократили количество контрольных работ

10:45
Контрольных работ у московских школьников стало значительно меньше. В начальных классах – в 4 раза, а в старших – в 1,5 раза. Это стало возможным благодаря новым сервисам "Московской электронной школы".
В них появились цифровые шаблоны годовых поурочных планов по всем предметам и параллелям. Также в сервисах есть рекомендации психологов, в которых указано, как часто нужно проводить контрольные работы. Устраивать проверку знаний чаще положенного теперь нельзя.
Также в "Московской электронной школе" обновился тематический каркас. Это справочник основных тем школьной программы, он встроен в электронный журнал учителя. В нем педагог может просто выбрать тему из предложенного перечня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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