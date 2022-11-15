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Общество

Срок обучения в магистратуре могут сократить до года – Минобрнауки РФ

Срок обучения в магистратуре могут сократить до года – Минобрнауки РФ

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Срок обучения в магистратуре может сократиться до года, но только для студентов, уже имеющих диплом по программам специалитета. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Также ведомство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования. Помимо этого, пятилетнее обучение хотят ввести по профессиям, которые необходимы для технологического развития страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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