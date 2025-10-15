Мастер-классы по аддитивным технологиям и робототехнике проведут в московском колледже

Мастер-классы по аддитивным технологиям и робототехнике проведут для школьников в Московском государственном образовательном комплексе в корпусе на улице Буденного, рассказала директор учреждения Наталья Еремина. Также здесь покажут металлообработку и работу с цифровым измерительным инструментом.

Мероприятие проходит в рамках Дня открытых дверей в столичных колледжах. Всего в этот день проведут более 250 мастер-классов в почти 50 учебных учреждениях Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.