15 октября, 07:45

Город

Более 250 мастер-классов проведут для школьников в московских колледжах 18 октября

Более 250 мастер-классов проведут для школьников в московских колледжах 18 октября

Более 250 мастер-классов проведут для школьников в московских колледжах 18 октября на едином Дне открытых дверей, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Старшеклассники смогут освоить техники макияжа, приготовить блюда из ресторанного меню, поработать в графических редакторах и многое другое.

Ребята смогут попробовать себя более чем в 150 современных и востребованных профессиях. В мероприятии примут участие почти 50 столичных колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

