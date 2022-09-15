Новости последнего часа: Минобрнауки объявило о запуске сайта с рейтингом вузов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобрнауки РФ запускает первый в стране сайт с рейтингом вузов, сообщается на сайте министерства.

"Сила Сибири – 2" может стать фактической заменой для России "Северного потока – 2", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Спортивным директором ФК "Спартак" станет иностранец, будут большие перемены. Об этом рассказал гендиректор ФК Евгений Мележиков.

