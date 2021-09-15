Жириновский предложил ввести разделение в школах по половому признаку

Владимир Жириновский предложил разделить школы на женские и мужские. Лидер ЛДПР считает, что родители сами должны выбирать, куда отдать ребенка.

"Школы должны быть разные. И дети, и родители сами выбирают – мужские школы, женские и смешанные. В каждом районе несколько школ есть и сделайте специализацию – это мужская школа, это женская, это смешанная. Я даже название сделал. Мужской лицей, это мужской. Гимназия женская, а смешанная – просто школа, средняя школа. И родители сами определят", – сказал Жириновский.

Ранее Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.