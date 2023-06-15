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Общество

Детей на уроки физкультуры будут допускать при наличии медсправки

Детей на уроки физкультуры будут допускать при наличии медсправки

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Учеников на уроки физкультуры будут допускать при наличии медсправки. Такие поправки внесли в закон "Об образовании в РФ".

Требование ввели из-за роста случаев, когда из-за несоразмерной нагрузки детям становилось плохо. Поэтому допускать учеников к занятиям будут после обязательного медицинского осмотра. При этом специалисты определят группу – для каждой установлены свои нормативы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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