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Общество

В Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

В Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

Цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ запущен в Москве

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В Москве запустили программу психологической подготовки школьников к ЕГЭ. Цикл лекций известных психологов совместно с обществом "Знание" стартует 15 мая. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Предстоящие экзамены будут сдавать 68 тысяч столичных выпускников. Ракова подчеркнула, что в этом году школьникам дали много новых возможностей подготовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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