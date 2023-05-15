В Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

В Москве запустили программу психологической подготовки школьников к ЕГЭ. Цикл лекций известных психологов совместно с обществом "Знание" стартует 15 мая. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Предстоящие экзамены будут сдавать 68 тысяч столичных выпускников. Ракова подчеркнула, что в этом году школьникам дали много новых возможностей подготовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.