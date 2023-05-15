Цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ запущен в Москве

Подготовиться к ЕГЭ московским школьникам помогут психологи. Первая встреча состоится 15 мая, рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Это будет одна из четырех запланированных лекций. Мероприятия впервые организуют, чтобы поддержать выпускников перед экзаменами. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Если не получится попасть на лекцию, то можно посмотреть онлайн-трансляцию на портале "Школа. Москва" и других соцсетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.