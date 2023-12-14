Арабский язык может стать предметом по выбору на ЕГЭ

В Роспотребнадзоре допустили появление возможности у выпускников сдавать арабский язык в качестве предмета по выбору на ЕГЭ. Для этого потребуется разработать стандарт, написать учебники и провести апробацию.

Также необходимо подготовить кадры для преподавания арабского языка школьникам. В Роспотребнадзоре отметили, что разработка федерального государственного образовательного стандарта может занять несколько лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.