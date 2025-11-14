Форма поиска по сайту

14 ноября, 09:00

Общество

Московский предпрофессиональный экзамен позволит школьникам получить допбаллы к ЕГЭ

Получить дополнительные баллы к ЕГЭ позволит специальный конкурс – "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", он пройдет в Москве. Это предпрофессиональный экзамен, который могут сдать столичные старшеклассники и ребята из других городов страны.

Регистрация на него уже открылась, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Состязание пройдет с 8 декабря по 20 марта и будет состоять из двух этапов – теоретического и практического.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

