Московских школьников пригласили на турнир по робототехнике "Робостеп"

Московские школьники примут участие в турнире по робототехнике "Робостеп". Соревнования пройдут с 16 по 30 ноября, рассказали в столичном департаменте образования и науки.

Дети создадут роботов, которые будут двигаться и на время выполнять задания. Состязания пройдут более чем в 30 школах в разных районах столицы – школьники могут выбрать удобную площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



