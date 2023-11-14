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14 ноября, 11:30

Общество

Московских школьников пригласили на турнир по робототехнике "Робостеп"

Московских школьников пригласили на турнир по робототехнике "Робостеп"

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Московские школьники примут участие в турнире по робототехнике "Робостеп". Соревнования пройдут с 16 по 30 ноября, рассказали в столичном департаменте образования и науки.

Дети создадут роботов, которые будут двигаться и на время выполнять задания. Состязания пройдут более чем в 30 школах в разных районах столицы – школьники могут выбрать удобную площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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