14 октября, 10:45

Город

День открытых дверей пройдет в 48 колледжах Москвы 18 октября

День открытых дверей пройдет в 48 колледжах Москвы 18 октября, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что популярность среднего профессионального образования растет с каждым годом.

Школьники смогут попробовать себя в 150 профессиях и посетить более 250 практических мастер-классов. Также ребята получат возможность посмотреть на мастерские и лаборатории, а также познакомиться с мастерами и студентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

