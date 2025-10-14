День открытых дверей пройдет в 48 колледжах Москвы 18 октября, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что популярность среднего профессионального образования растет с каждым годом.

Школьники смогут попробовать себя в 150 профессиях и посетить более 250 практических мастер-классов. Также ребята получат возможность посмотреть на мастерские и лаборатории, а также познакомиться с мастерами и студентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.