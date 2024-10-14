Новости регионов: ВШЭ сообщила о снижении интереса школьников к высшему образованию

Российские школьники теряют интерес к высшему образованию, больше половины выпускников выбирают колледжи. Об этом сообщили в Высшей школе экономики (ВШЭ). Причина такой тенденции кроется в стремительном развитии среднего специального образования. Из колледжей выходят готовые специалисты, а работодатели активно участвуют в подготовке кадров и сразу берут выпускников на работу.

Тем временем снегопад остановил движение на амурской трассе. Справиться со стихией не смогли даже большегрузы. Несколько фур съехали на обочину и застряли. Многотонные машины развернуло – объехать их невозможно. МЧС открыло на трассе пункты обогрева для водителей. Движение по маршруту временно перекрыто.

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