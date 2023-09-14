Все школы Москвы обеспечили бесперебойным беспроводным интернетом

Московские школы обеспечены бесперебойным беспроводным интернетом. В столичных учебных заведениях заменили устаревшее оборудование, а педагоги начали год с персональными ноутбуками. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

И ученики, и педагоги могут быстро зайти на любую страничку Московской электронной школы, а также использовать Сеть на занятиях в кружках и секциях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



