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14 сентября, 08:00

Технологии

Все школы Москвы обеспечили бесперебойным беспроводным интернетом

Все школы Москвы обеспечили бесперебойным беспроводным интернетом

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Московские школы обеспечены бесперебойным беспроводным интернетом. В столичных учебных заведениях заменили устаревшее оборудование, а педагоги начали год с персональными ноутбуками. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

И ученики, и педагоги могут быстро зайти на любую страничку Московской электронной школы, а также использовать Сеть на занятиях в кружках и секциях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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