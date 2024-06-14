Столичные школьники посетили столичные предприятия более двух тыс раз

Московские школьники посетили столичные предприятия в рамках экскурсий около двух тысяч раз. Такие мероприятия проводят для учеников предпрофессиональных классов. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, ученики медицинских классов узнали, как работают московские врачи, побывав в четырех основных типах учреждений столичного Депздрава: детских и взрослых поликлиниках, многопрофильных стационарах и подстанциях скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

