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14 апреля, 17:15

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Столичный фестиваль колледжей завершится гастропрограммой

Столичный фестиваль колледжей завершится гастропрограммой

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Большой гастропрограммой завершится московский фестиваль колледжей. В течение 14 апреля на площадке фудмолла "Депо" можно попробовать блюда от студентов и именитых кулинаров. Здесь юных москвичей, которые думают о карьере шеф-повара, ждут десятки мастер-классов. На них можно научиться готовить закуски и создавать украшения из шоколада и марципана.

Всего в программу весеннего фестиваля включили больше 200 познавательных встреч. На них школьники могли узнать о 170 специальностях, которым можно обучиться в столичных колледжах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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