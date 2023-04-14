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Новый технопарк открыли для детей на юге Москвы

Новый технопарк открыли для детей на юге Москвы

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Новый технопарк открыли для детей на юге столицы. Он создан на базе Московского финансово-юридического университета. В "Наукограде" для школьников действуют четыре лаборатории.

Чему можно научиться и какие преимущества это дает при поступлении в вузы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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