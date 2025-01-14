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14 января, 14:15

Общество

Московские школьники получили награды за победы на международных олимпиадах

Московские школьники получили награды за победы на международных олимпиадах

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В Москве наградили школьников – победителей международных олимпиад 2024 года. Ученики столичных школ завоевали 24 медали, из которых 19 – золотые, 3 – серебряные и 2 – бронзовые.

Олимпиады проходили в Сербии, Казахстане, Иране и других странах. Московские школьники завоевали все золотые медали сборной России на соревнованиях по биологии и географии. А на олимпиадах по химии, астрономии и информатике они обеспечили стране 75% золотых наград.

Победители рассказали, что многолетняя подготовка и поддержка педагогов и родителей стали залогом их успеха. От правительства Москвы школьники получили денежные премии – 1,5 миллиона рублей за первое место, миллион за второе и 500 тысяч за третье.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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