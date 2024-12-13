Представители колледжей расскажут о профессиях, которым обучают в столице

Центр "Профессии будущего" ждет родителей девятиклассников на мероприятие "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка" 14 декабря. Там представители колледжей расскажут об особенностях профессий, которым обучают в столице, а также как проходит этот процесс.

Кроме того, гости узнают о перспективах трудоустройства: какие специальности сейчас востребованы, как помочь ребенку строить карьеру и получать хороший доход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.