13 декабря, 07:15Город
Представители колледжей расскажут о профессиях, которым обучают в столице
Центр "Профессии будущего" ждет родителей девятиклассников на мероприятие "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка" 14 декабря. Там представители колледжей расскажут об особенностях профессий, которым обучают в столице, а также как проходит этот процесс.
Кроме того, гости узнают о перспективах трудоустройства: какие специальности сейчас востребованы, как помочь ребенку строить карьеру и получать хороший доход.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.