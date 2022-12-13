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Новости

13 декабря, 19:30

Общество

Более 900 студентов прошли стажировку за два года существования программы "МТС Интро"

Более 900 студентов прошли стажировку за два года существования программы "МТС Интро"

МТС начала подводить итоги программы стажировок для студентов

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Компания МТС начала подводить итоги программы стажировок для студентов. Более 900 студентов прошли стажировку за два года существования программы "МТС Интро". Благодаря ей студенты смогли попробовать себя в IT-сфере, совмещая практику с учебой.

В 2023 году развитие стажерской программы продолжится: в планах компании организовать кейс-чемпионаты и дни карьеры для студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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