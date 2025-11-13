Форма поиска по сайту

13 ноября, 11:00

Школьники смогут получить допбаллы ЕГЭ за московский предпрофессиональный экзамен

Московские школьники смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за сдачу предпрофессионального экзамена в рамках конкурса "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". Регистрация продлится до 1 декабря, а сам конкурс пройдет с 8 декабря по 20 марта. Результаты экзамена признают более 30 вузов страны.

Участники могут проявить себя в инженерном, медицинском, кадетском, IT и других направлениях. В прошлом году в конкурсе участвовали свыше 33 тысяч школьников, около 5 тысяч из которых стали победителями и получили дополнительные баллы при поступлении. Для иногородних участников предусмотрен дистанционный формат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

