Более 850 тысяч школьников воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" в Москве

В Москве более 850 тысяч школьников, их родителей и педагогов воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" для изучения математики. Он анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения, с помощью которых можно устранить пробелы в знаниях.

Помимо тренажера по математике, для школьников работает "Цифровой учитель" по английскому языку. В этом году планируют запустить такие же сервисы для изучения физики и информатики.

