Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 07:45

Технологии

Более 850 тысяч школьников воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" в Москве

Более 850 тысяч школьников воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" в Москве

ИИ-сервис по изучению математики стал одним из самых популярных в МЭШ

"Новости дня": в школах и колледжах Москвы ежегодно будут проводить фестивали ГТО

Московские школьники могут пройти профориентацию в центре "Профессии будущего"

Столичные школьники могут узнать о разных специальностях в центре "Профессии будущего"

Собянин: московские школьники представили более 250 ИИ-разработок

В столичных школах изменили подход к психологической поддержке учеников

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 ноября

В Госдуме предложили сделать июнь учебным месяцем для московсих школьников

Новости Москвы: школа на 1 000 учеников строится в Алтуфьевском районе

В Москве более 850 тысяч школьников, их родителей и педагогов воспользовались ИИ-сервисом "Цифровой учитель" для изучения математики. Он анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения, с помощью которых можно устранить пробелы в знаниях.

Помимо тренажера по математике, для школьников работает "Цифровой учитель" по английскому языку. В этом году планируют запустить такие же сервисы для изучения физики и информатики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиетехнологиигородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика