В Госдуме РФ предложили начинать уроки в школах в зимний сезон позже

В Госдуме РФ предложили зимой начинать уроки в школах позже. Провести корректировку хотят с учетом светового дня. Обращение направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Авторы инициативы предлагают провести научное исследование. По мнению специалистов, слова которых приводят в письме, более позднее начало учебы может положительно повлиять на успеваемость учеников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.