Магистратура в вузах РФ займет отдельное место в системе высшего образования

Магистратура в российских вузах займет отдельное место в системе высшего образования. Как заявили агентству ТАСС в Минобрнауки, в настоящее время обсуждается изменение статуса этого уровня обучения.

Изменения в системе высшего образования начались летом 2022 года, когда решили отказаться от Болонской системы. Новую систему планируют сформировать в РФ к 2025 году.

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