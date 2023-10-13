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13 октября, 10:00

Общество

Магистратура в вузах РФ займет отдельное место в системе высшего образования

Магистратура в вузах РФ займет отдельное место в системе высшего образования

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Магистратура в российских вузах займет отдельное место в системе высшего образования. Как заявили агентству ТАСС в Минобрнауки, в настоящее время обсуждается изменение статуса этого уровня обучения.

Изменения в системе высшего образования начались летом 2022 года, когда решили отказаться от Болонской системы. Новую систему планируют сформировать в РФ к 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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