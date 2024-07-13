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Новости

Новости

13 июля, 10:30

Город

Студенты ГБПОУ МОК "Запад" рассказали об обучении

Студенты ГБПОУ МОК "Запад" рассказали об обучении

Учебный корпус цифровых и информационных технологий запустили в РЭУ им Плеханова

Новости часа: 7,5 тыс семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

Свыше 100 тыс раз московские абитуриенты воспользовались сервисом МЭШ

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Новости часа: в бывшей промзоне "Карачарово" построят жилые кварталы

До 2030 года в Москве построят шесть новых колледжей, которые создадут на основе лучших мировых практик с эффектом полного погружения в профессию. Всего же в столице можно получить востребованную специальность в 162 колледжах.

Так, специалист ГБПОУ МОК "Запад" Ангелина Безобразова рассказала, что первую практику проходила в ресторане отеля и уже была знакома со многим оборудованием. Студент второго курса направления "Технологии индустрии красоты" ГБПОУ МОК "Запад" Вячеслав Братчиков рассказал, что ему интересно модельное дело, стилистика и визаж. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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