Студенты ГБПОУ МОК "Запад" рассказали об обучении

До 2030 года в Москве построят шесть новых колледжей, которые создадут на основе лучших мировых практик с эффектом полного погружения в профессию. Всего же в столице можно получить востребованную специальность в 162 колледжах.

Так, специалист ГБПОУ МОК "Запад" Ангелина Безобразова рассказала, что первую практику проходила в ресторане отеля и уже была знакома со многим оборудованием. Студент второго курса направления "Технологии индустрии красоты" ГБПОУ МОК "Запад" Вячеслав Братчиков рассказал, что ему интересно модельное дело, стилистика и визаж. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

