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Общество

Реформирование высшего образования в России начнется уже в этом году

Реформирование высшего образования в России начнется уже в этом году

Путин подписал пилотный проект по реформе высшего образования

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Реформирование высшего образования в России начнется уже в этом году. Указ о старте пилотного проекта подписал Владимир Путин.

В стране будет несколько уровней обучения: базовое, специализированное и профессиональное, – последнее сейчас называют аспирантурой. Для каждой ступени вводятся сроки обучения. В ближайшие три года по новой программе будут учиться студенты шести вузов. В Москве это МАИ, МИСиС и МПГУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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