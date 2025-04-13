Дополнительные 950 школьных и дошкольных мест появятся в Дмитровском районе. Там скоро откроют школу и детский сад площадью более 15,5 тысячи квадратных метров. Это будут современные пространства для всестороннего обучения детей.

Новые спортивные секции и площадки для детей и взрослых открывают в Юго-Восточном округе столицы. Для юных спортсменов работает спортивная школа олимпийского резерва "Москвич", где проводят подготовку по десяти дисциплинам.

Сезонная речная рыба появилась на рынках "Москва – на волне". Вся продукция попадает на прилавки напрямую от рыбодобытчиков. Сейчас спросом у жителей столицы пользуется вяленый лещ, сом и карась.