Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 23:30

Город

Дополнительные 950 школьных и дошкольных мест появятся в Дмитровском районе

Дополнительные 950 школьных и дошкольных мест появятся в Дмитровском районе

Единый день открытых дверей прошел в московских колледжах

Столичных школьников пригласили на единый день открытых дверей в колледжах

Сергей Собянин: политехническому колледжу имени Годовикова исполнилось 95 лет

48 столичных колледжей принимают участие в едином дне открытых дверей

Около 5 тыс столичных школьников изучают астрономию

В Москве проходит единый день открытых дверей в колледжах

Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет в московских школах искусств

Единый день открытых дверей в московских колледжах пройдет 12 апреля

Столичные колледжи будут принимать увеличенное количество абитуриентов в год

Дополнительные 950 школьных и дошкольных мест появятся в Дмитровском районе. Там скоро откроют школу и детский сад площадью более 15,5 тысячи квадратных метров. Это будут современные пространства для всестороннего обучения детей.

Новые спортивные секции и площадки для детей и взрослых открывают в Юго-Восточном округе столицы. Для юных спортсменов работает спортивная школа олимпийского резерва "Москвич", где проводят подготовку по десяти дисциплинам. 

Сезонная речная рыба появилась на рынках "Москва – на волне". Вся продукция попадает на прилавки напрямую от рыбодобытчиков. Сейчас спросом у жителей столицы пользуется вяленый лещ, сом и карась.

Читайте также
образованиестроительствогородспортобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика