Московские школьники исследовали документы известных писателей и поэтов

Московские школьники и студенты колледжей провели исследования документов известных писателей и поэтов, которые учились в Императорском Московском университете. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, ученики нашли много уникальных документов, принадлежавших Константину Паустовскому, Федору Тютчеву, Борису Пастернаку и другим знаменитым литераторам.



Доступ к документам ученикам дал совместный проект Главархива Москвы и департамента образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.