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13 марта, 22:00

Общество

Московские школьники исследовали документы известных писателей и поэтов

Московские школьники исследовали документы известных писателей и поэтов

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Московские школьники и студенты колледжей провели исследования документов известных писателей и поэтов, которые учились в Императорском Московском университете. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, ученики нашли много уникальных документов, принадлежавших Константину Паустовскому, Федору Тютчеву, Борису Пастернаку и другим знаменитым литераторам.

Доступ к документам ученикам дал совместный проект Главархива Москвы и департамента образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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