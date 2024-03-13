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13 марта, 12:15

Общество

Ученики московских школ и колледжей провели исследование документов известных писателей

Ученики московских школ и колледжей провели исследование документов известных писателей

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Московские школьники и студенты колледжей провели исследование документов известных писателей и поэтов, которые учились в Императорском Московском университете. Оно показало, что документы принадлежали Константину Паустовскому, Федору Тютчеву, Борису Пастернаку и другим знаменитым литераторам.

Доступ к ценным артефактам предоставили Главархив Москвы и департамент образования в рамках совместного проекта, который дает молодежи возможность получить новую информацию о жизни выдающихся людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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