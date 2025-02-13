В школах Москвы стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ

В столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ. О новых методах подготовки к выпускному экзамену рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выпускники уже освоили большую часть учебной программы и теперь могут сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления в вузы. Кроме того, в этом году готовиться к ЕГЭ по наиболее востребованным дисциплинам можно будет онлайн с опытными учителями и тренерами победителей олимпиад.

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