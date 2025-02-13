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13 февраля, 08:00

Общество

Родителей московских школьников пригласили на мероприятие центра "Профессии будущего"

Родителей московских школьников пригласили на мероприятие центра "Профессии будущего"

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Многие школьники сейчас готовятся к выпускным экзаменам и выбирают будущую профессию. Родителям, которые хотят помочь определиться ребенку, предлагают принять участие в мероприятии центра "Профессии будущего".

В субботу,15 февраля, там пройдет встреча с ведущими экспертами службы занятости, руководителями столичных колледжей и крупнейшими работодателями города. Эксперты расскажут, какие сферы сейчас востребованы на рынке труда, и главное – где и как можно получить необходимые навыки.

Мероприятие начнется в 12:00. Для участия нужна регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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