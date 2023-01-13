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Общество

Новости часа: школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей

Новости часа: школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам

"Актуальный репортаж": курс по военной подготовке может появиться в вузах РФ

Новости часа: Ростовский суд арестовал двух человек по подозрению в госизмене и шпионаже

"Время новых": научные развлечения

Новости часа: Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии активов бизнесменов РФ

Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Новости часа: число вывезенных из Египта россиян составило около 6 тыс

АФК "Система" и Высшая школа экономики презентовали сборник учебных бизнес-кейсов

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Супертеплую погоду ожидают на Крещение в Московском регионе. О предстоящей погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Тинькофф банк" с 17 января отменяет проценты на остаток владельцам дебетовых карт. Такое заявление сделала данная компания.

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