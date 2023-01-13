Новости часа: школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Супертеплую погоду ожидают на Крещение в Московском регионе. О предстоящей погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Тинькофф банк" с 17 января отменяет проценты на остаток владельцам дебетовых карт. Такое заявление сделала данная компания.