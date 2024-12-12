Юные исследователи Антарктиды ответили на вопросы педагогов и одноклассников

12 декабря в школе № 1514 прошел телемост с участниками Московской молодежной антарктической экспедиции. Своими впечатлениями от пребывания в Антарктиде ребята поделились с одноклассниками, педагогами и ведущей Москвы онлайн Татьяной Сальниковой.

Первая молодежная антарктическая экспедиция, которая проходит при поддержке столичного департамента образования и науки, стартовала 26 ноября. В нее вошли 13 школьников и студентов колледжей из Москвы. Руководит экспедицией известный путешественник Матвей Шпаро.

Свой временный лагерь, получивший название "Москва", отряд разместил неподалеку от исследовательской станции "Новолазаревская". Ребятам приходится заниматься научной работой в суровых погодных условиях. Помимо холода, их непрерывно испытывает на прочность сильный ветер – порывы достигают 27 метров в секунду.

Какие еще сложности приходится преодолевать юным полярникам? Что ребята успели изучить и какие сделали открытия? Об этом и многом другом участники экспедиции рассказали в прямом эфире.

