12 ноября, 15:30

ИИ-сервис по изучению математики стал одним из самых популярных в МЭШ

ИИ-сервис по изучению математики стал одним из самых популярных в "Московской электронной школе" (МЭШ). Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, этим инновационным тренажером за год воспользовались 850 тысяч школьников, их родителей и педагогов. ИИ-сервис по математике предназначен для учеников с 5–9-х классов. Он анализирует знания ребенка, определяет темы, в которых у него возникают трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов.

