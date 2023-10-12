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12 октября, 07:15

Общество

Российским школьникам покажут фильмы о героях СВО

Российским школьникам покажут фильмы о героях СВО

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Российским старшеклассникам покажут фильмы о героях спецоперации. С идеей провести неделю документального кино о бойцах в зоне СВО выступили в Совете Федерации.

Представитель Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил, что такие предложения регулярно поступают от учителей и родителей. Инициативу уже поддержали Минпросвещения и Минкультуры РФ.

Перечень документальных фильмов по тематике спецоперации, которые покажут школьникам, уже сформирован. В Херсонской области неделя документального кино начнется уже 16 октября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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