Российским школьникам покажут фильмы о героях СВО

Российским старшеклассникам покажут фильмы о героях спецоперации. С идеей провести неделю документального кино о бойцах в зоне СВО выступили в Совете Федерации.

Представитель Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил, что такие предложения регулярно поступают от учителей и родителей. Инициативу уже поддержали Минпросвещения и Минкультуры РФ.

Перечень документальных фильмов по тематике спецоперации, которые покажут школьникам, уже сформирован. В Херсонской области неделя документального кино начнется уже 16 октября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.