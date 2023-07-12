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Общество

"Актуальный репортаж": как москвичи выступили на Российской робототехнической олимпиаде

"Актуальный репортаж": как москвичи выступили на Российской робототехнической олимпиаде

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Московские школьники произвели фурор на Всероссийской роботехнической олимпиаде. 11 медалей они завоевали среди команд из 41 региона. Кроме того, в состязаниях участвовали подростки из Белоруссии и Ирана. По техзаданию они должны были презентовать роботов, которые выполняют команды жюри.

Сколько могут зарабатывать подростки, которые увлекаются робототехникой? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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